Orages : deux départements en alerte orange

Il va pleuvoir fort sur le Midi. Ce samedi, des pluies remontent d'Espagne et de Méditerranée. Elles s'intensifieront dans la journée, notamment sur les Pyrénées, le pourtour du Golfe du Lion et une partie sud-est du Massif Central, et se mêleront d'orages. Dans le bulletin de 6h, deux départements, le Gard et l'Hérault, ont ainsi été classés en vigilance orange par Météo-France, en raison de "l'intensité des orages et la quantité attendue des précipitations sur une période relativement brève".

En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, sur le littoral et la plaine de l'Hérault et du Gard, vont se former des orages forts qui pourront être durables et très peu mobiles.