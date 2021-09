EN DIRECT - Intempéries : 8 départements toujours en vigilance orange, un disparu dans le Gard

Alors que le département du Gard vient de passer en vigilance rouge pour orages et inondations, la préfecture a appelé les habitants à la prudence. "Les enfants restent à la cantine ce midi, les parents ne doivent pas aller chercher leurs enfants", a recommandé la préfète, lors d'un point de presse à la mi-journée. "La situation pourrait s’améliorer ensuite", a poursuivi Marie- Françoise Lecaillon, "mais personne ne doit se mettre en danger, et les salariés doivent rester sur leurs lieux de travail".

Au cours d'un point-presse à la mi-journée, la préfète du Gard a expliqué que l'attention la plus forte se portait sur le secteur sud-ouest de Nîmes, notamment sur les localités de Calvisson, Vergèze ou Saint-Dionisy, où les précipitations ont été les plus fortes. Saint-Dionisy aurait ainsi reçu 184 mm d'eau en moins de deux heures.

Les sapeurs-pompiers du Gard appellent à la vigilance et au respect des gestes qui sauvent. A 11h40 du matin, ils avaient déjà procédé à 23 mises en sécurité de personnes prises au piège dans leur véhicule, et maîtrisé cinq feux d’habitation dus à la foudre.

Les eaux du Rhony et du Vistre continuent de monter et obligent à des interventions.

La capitale du Gard est également touchée par la violence des pluies, et de nombreux habitants ont pu photographier des rues inondées et même quelques arbres tombés au sol.

Du côté des transports, la gare de Vergèze est inaccessible et celle de Nîmes est en cours de sécurisation après des infiltrations d'eau. Toutes les liaisons ferroviaires entre Nîmes et Montpellier sont suspendues.

Deux hélicoptères de la Sécurité civile et un de la gendarmerie sont engagés, et plusieurs dizaines de sauvetages et/ou mises à l'abri ont déjà été réalisées.

L'épisode pluvieux s'étant calmé, de nombreuses opérations sont en cours pour dégager les personnes isolées par la soudaine montée des eaux. Ici dans la commune de Bernis, sur l'autoroute A9, inondée et coupée dans les deux sens entre Nîmes et Montpellier.

Deux personnes sont actuellement recherchées sur Aigues-Vives et Uchaud, indique la préfecture du Gard dans un communiqué. À Vergèze, une personne a par ailleurs été foudroyée et est légèrement blessée à l’usine Perrier. Elle a été prise en charge par les secours.

Météo-France a placé douze départements en orange à 16h. Du Midi-Pyrénées au Massif Central, des orages isolés virulents et un axe orageux organisé remontent à partir de ce soir. Aux départements du Gard, de l'Hérault, de l’Aveyron, de la Haute-Garonne, du Lot, le Tarn et du Tarn-et-Garonne, s'ajoutent ceux de la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, le Cantal.

La compagnie Vinci Autoroutes travaille à déblayer et débloquer l'autoroute A9, coupée en plusieurs points entre Nîmes et Montpellier à la suite de la montée des eaux.

Selon la mairie de Nîmes, l'ensemble des établissements scolaires du Gard ou accueillant des enfants seront fermés demain, mercredi 15 septembre (et non le 18 septembre comme écrit dans le tweet de la mairie) à la demande de la préfecture.

L’intensité des pluies qui ont touché le secteur de Nîmes est "historique", indique Météo-France. Les cumuls observés sur cette courte période et dans cette zone très précise constituent "des valeurs tout à fait inhabituelles", continue l'institut. Il est tombé localement plus de 200 mm au sud-ouest de Nîmes, soit l’équivalent de deux mois de précipitations en quelques heures.

900 pompiers ont travaillé sur cet épisode, dont la moitié sont issus des casernes locales. "Il y a eu soixante hélitreuillages, dont la moitié sur l'autoroute A9", précise le ministre de l'Intérieur depuis Bernis, une des communes les plus sinistrées du département. "À ma connaissance, une personne est encore recherchée, indique Gérald Darmanin. Nous tentons d'avoir de ses nouvelles, les plus précises possibles. Ces recherches continuent avec les élus locaux".

Le Gard, département le plus touché, a connu des précipitations records, causant de gros dégâts dont on peut prendre l'ampleur, grâce à nos images aériennes.

La Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Aveyron et l'Hérault font également l'objet d'une vigilance orange pluie-inondation. Le Gard est par ailleurs en vigilance orange crues.

Après une journée de violents orages dans le sud-est de la France, Météo France a ajouté mardi soir l'Allier à la liste des départements des départements en vigilance orange aux orages. 12 autres départements sont concernés par cette même alerte météo : le Gard, l'Hérault, l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Puy-de-Dôme et le Cantal.

La SNCF n'envisage pas une reprise des circulations entre Montpellier et Nîmes avant la fin de la semaine, "au plus tôt" et encore partiellement, annonce Midi Libre.

"Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts dommages et peuvent être rendus vulnérables aux feux par de très nombreux impacts de foudre", indiquait Météo-Franceen fin de matinée concernant le Gard. "L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel danger. Des inondations de caves et points bas sont à craindre, ainsi que des crues torrentielles aux abords des ruisseaux et petites rivières."