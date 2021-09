Orages et pluie-inondation : le Gard en alerte rouge, six départements en vigilance orange

Une nouvelle alerte, quelques jours après les pluies torrentielles qui ont touché le Sud la semaine dernière. Météo-France a placé le Gard en vigilance rouge orages et pluie-inondation ce mardi en fin de matinée. "Nombreux et vraisemblablement très violents orages, susceptibles de provoquer localement des dégâts très importants", écrit l'institut météorologique dans son dernier bulletin. "Localement, des dégâts très importants sont à craindre sur les habitations, les parcs, les cultures et plantations."

"Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts dommages et peuvent être rendus vulnérables aux feux par de très nombreux impacts de foudre", indique encore Météo-France concernant le Gard. "L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel danger. Des inondations de caves et points bas sont à craindre, ainsi que des crues torrentielles aux abords des ruisseaux et petites rivières."