Alerte aux orages : 4 départements en vigilance orange, consultez les prévisions

Elle est en revanche levée pour : Ain (01), Cantal (15), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Doubs (25), Jura (39), Loire (42), Haute-Loire (43), Lot (46), Nièvre (58), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

L'alerte orange est en cours pour : Allier (03), Loire (42), Puy-de-Dôme (63) et Rhône (69).

Quelques cellules orageuses très intenses et gréligènes ont traversé l'Auvergne dimanche soir, notamment entre le nord Cantal et sud Puy-de-Dôme, occasionnant des chutes de grosses grêles, de très fortes intensités de précipitations (30mm en moins de 20 minutes) et des rafales de vent (82 km/h à Issoire).

Lundi matin, la zone pluvio-orageuse remontera vers le nord de la Seine et la Champagne-Ardenne puis s'évacuera vers le Benelux. A l'arrière, quelques ondées traîneront du nord-est au centre-est et à l'Occitanie.

Une zone d'averses plus fréquentes et localement orageuses envahira déjà la Bretagne, les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine. Le reste du pays profitera d'une accalmie.

En début d'après-midi, des orages se déclencheront sur le Massif Central. Très rapidement, ils pourront prendre un caractère violent sur l'ouest de l'Allier et du Puy-de-Dôme, la Loire et le nord du Rhône, avec localement de la forte grêle, de fortes intensités de précipitations, et des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h, voire très localement des phénomènes tourbillonaires.