VIDEO - A St-Jean-du-Gard, "la rivière est montée de 5 m en à peine un quart d'heure"

C'est un véritable déluge qui s'abat ce samedi sur le nord du Gard, placé en début d'après-midi par Météo France en vigilance rouge pluies-inondations et crues. Il faut dire que les violents orages qui ont éclaté depuis la veille sur les contreforts des Cévennes ont provoqué des pluies diluviennes. Selon l'observatoire Keraunos, 666 mm ont par exemple été relevé à 15H à Valleraugue (dont 361 en seulement 3h). Un cumul exceptionnel et imprévu. A titre d'exemple, il est équivalent à deux fois ce qu'il est tombé depuis le 1er janvier à Clermont-Ferrand ou Paris.

A ces fortes pluies s'ajoutent des coupures de courant et des difficultés pour communiquer. "Le téléphone fixe ne marche pas bien. Les téléphones portables ne marchent plus. Et là, je crois qu'à la mairie, ils vont prendre les talkie walkie parce qu'on n'a plus du tout de réseau de portables ", poursuit l'épouse du maire de Valleraugue.

Face à cette situation très tendue, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin apporte un "soutien total aux pompiers et à la Sécurité civile mobilisés sur le terrain", a-t-il tweeté.