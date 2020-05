Météo : cinq départements placés en vigilance orange, fortes pluies attendues dimanche et lundi

MÉTÉO - Les conditions météorologiques vont se dégrader ce week-end avec l'arrivée d'orages qui pourraient être violents localement. 5 départements de la façade ouest ont été placés en vigilance orange. Lundi les températures chuteront, par endroit, d'une dizaine de degrés au moins

Après une période de beau temps, les conditions météorologiques se dégradent nettement ce week-end. Météo France a placé 5 départements en vigilance orange en raison des fortes pluies attendues et du risque d'inontation. Il s'agit du Gers (32), de la Gironde (33), des Landes (40), des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Hautes-Pyrénées (65). " C'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur domaine géographique assez étendu qui font de cet événement un événement exceptionnel, souligne Météo France. Les quantités prévues en 48 heures pourraient ainsi avoisiner par endroits les valeurs centenales." L'alerte prendra effet dimanche à 14h et sera valable jusqu'à lundi 7 heures. Ce samedi 9 mai, de nombreux orages éclateront sur une large partie du pays, du Sud-Ouest à la Bretagne et jusqu’à la Normandie, notamment en fin d'après-midi et en début de soirée, ainsi que du Centre au Grand-Est. Localement, des rafales à 60-80 km/h accompagneront cette vague orageuse, avec un risque de grêle à partir de la fin d'après-midi dans cette large zone d'instabilité. Davantage épargnés, le quart Sud-Est et le Rhône-Alpes ainsi que la Franche-Comté conserveront un temps plus calme, avec un ciel bien voilé, ponctué de quelques ondées et de nuages bas persistants autour du golfe du Lion. Les éclaircies devraient être un peu plus généreuses entre le nord de Midi-Pyrénées, l'ouest du Massif-Central et le Limousin, ainsi que sur les régions au nord de la Seine. Dans le sud de la France, le vent d'autan se maintiendra à 70-80 km/h en rafales, comme le vent d'est sur la façade orientale de la Corse.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 8 et 10 degrés sur le Nord et jusqu'à 15 à 16 degrés au Sud. Les maximales varieront entre 18 à 20 degrés près de la Manche et 24 à 25 degrés ailleurs, jusqu'à 27 degrés sur le Sud-Ouest.

Cumuls importants voire exceptionnels attendus dimanche

Dimanche 10 mai, averses et orages n'épargneront aucune région. Les cumuls de pluie s’annoncent très importants en Aquitaine et Occitanie, sur le relief des Cévennes, le Centre, en Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le Grand-Est. "Une nouvelle dégradation pluvio-orageuse se met en place par le sud-ouest, de plus grande ampleur, prévient Météo France. Les pluies, souvent modérées, parfois fortes, débordent alors des Pyrénées vers la plaine, jusque vers la vallée de la Garonne, et prennent un caractère orageux. Il est difficile d'identifier les vagues successives mais entre dimanche après-midi et lundi midi, les périodes de fortes précipitations s'enchainent, donnant des cumuls importants, voire parfois exceptionnels. Leur enchaînement est l'enjeu dominant, le caractère orageux étant noyé dans la masse. Quelques rafales de vent vers 60/70 km/h sont cependant possibles. Du Piémont Basque / Bigorre à l'Armagnac et au Bassin d'Arcachon, il est même possible que l'on atteigne localement 100 à 160 mm (soit 1 à 2 mois de précipitations) en moins de 36h, ce qui correspond à des durées de retour parfois de l'ordre de 100 ans.

Chute marquée des températures lundi

"Lundi, pour la 1re journée du déconfinement, les précipitations seront encore conséquentes sur nombre de régions mais un temps plus sec se dessinera dès le matin sur les régions du nord-ouest puis gagnera progressivement vers l'est et le sud. Ce temps plus sec s'accompagnera d'un refroidissement marqué, les températures chuteront d'une dizaine de degrés et parfois même les maximales de la journée s'observeront le matin", indique Météo France. Du côté des Vosges, il pourrait même neiger alors temporairement à basse altitude.