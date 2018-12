Neige et verglas : huit départements en vigilance orange, des dizaines d'accidents, consultez les prévisions

Le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Mayenne, l'Orne, la Sarthe et la Seine-Maritime ont été placés en alerte orange par Météo France en raison d'un épisode neigeux et de verglas. L'événement est en cours et devrait prendre fin non plus à 12h mais à 14H selon l'institut météorologique. Le département de la Manche en revanche n'est plus en alerte.





"Ce matin, les températures sont bien froides sur les Pays-de-la-Loire et la Normandie puisqu'on observe de fréquentes gelées de l'ordre -2 à -5 degrés et même localement -6 à -9°C", indique ce samedi Météo France. "Les premières précipitations d'une perturbation arrivent sur l'ouest de la Bretagne sous forme de pluie. Quelques petites précipitations verglaçantes débutent déjà sur la Normandie et les Pays-de-la-Loire"