Météo : 8 départements en vigilance orange pour pluie-inondation ou crues

Huit départements sont placés en vigilance orange pour pluie-inondation et crues, annonce Météo France ce dimanche matin. Six départements du sud-ouest de la France sont concernés par des risques de forte pluie : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, rejoints dans la matinée par le Gers et les Landes.

Un "épisode de fortes précipitations sur les départements pyrénéens" va débuter dans l'après-midi, prévient le service météorologique. Il doit persister lundi, précise Météo France.