Météo : 8 départements en vigilance crue, l'alerte neige-verglas levée dans le Nord

Le temps est toujours perturbé sur une partie du pays ce dimanche. Dans le Sud-Ouest, l'Ouest et le Nord, plusieurs départements sont toujours concernés par une vigilance orange pour cause de crue et – pour ne rien arranger – de nouvelles précipitations sont prévues ce week-end. Les départements concernés sont : la Charente (16), la Charente-Maritime (17), les Landes (40), le Maine-et-Loire (49), l'Oise (60), la Saône-et Loire, la Seine-et-Marne (77) et la Somme (80). La vigilance orange a été levée à la mi-journée pour le département de l'Aisne (02).

Le bassin de la Charente est désormais le plus touché par la montée des eaux. Ainsi en Charente-Maritime, le niveau de la Charente continue de monter sur des tronçons du fleuve, notamment entre Angoulême et Saintes, où l'eau s'est invitée dans les maisons. La maison d'arrêt de Saintes (Charente-Maritime) et ses 92 détenus ont été évacués "à titre préventif". L'évacuation de ce bâtiment de la fin du XIXe siècle situé en centre-ville, sur la rive droite de la Charente doit "permettre que tous les détenus et le personnel soient en sûreté" dans d'autres établissements proches, a souligné la préfecture de la Charente-Maritime.