Alerte météo : 9 départements en vigilance orange pluie-inondation ou crues

"Cet après-midi, des intensités plus faibles sont attendues, de l'ordre de 2 à 5 mm/h environ sur le Jura et le Doubs. Cependant, ces précipitations arrivent sur des sols déjà saturés", écrit Météo-France dans son dernier bulletin. "Sur l'ensemble de l'épisode, entre mercredi soir et jeudi soir, les cumuls sont conséquents, compris globalement entre 50 et 70 mm sur ces départements en vigilance orange, et localement jusqu'à 80 ou 90 mm. Ces cumuls représentent de 3 semaines à 1 mois de pluie."