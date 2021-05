Alerte aux orages : 10 départements en vigilance, risque de "phénomène violent"

L’embellie n’aura été que de courte durée. Après un week-end quasiment estival sur une grande partie de la France, des orages violents vont traverser le pays à partir de ce dimanche après-midi. Dix départements ont été placés en vigilance par Météo France : les Pyrénées Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Lot, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Gironde, la Dordogne, la Charente, la Charente-Maritime et la Haute Vienne. 65 autres départements ont été placés en vigilance jaune soit la quasi-totalité du reste du pays à l’exception de la Bretagne, de l’Alsace et des Alpes.

"En début d'après-midi, des orages se développeront sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le nord et l'est, notamment vers le Tarn-et-Garonne et le Lot, le Limousin", prévient Météo France. "Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées voire le Poitou en soirée. Ces premiers orages sont principalement électriques et/ou se situant à l'étage moyen, et peuvent s'accompagner d'averses faibles à modérées."

C’est surtout en fin d’après-midi qu’une nette dégradation se mettra en place : un système pluvio-orageux plus organisé abordera les départements côtiers, prévient Météo France Il génère des orages forts qui progresseront rapidement vers l'est de l'Aquitaine, la Charente, le Gers, les Hautes-Pyrénées.

Attention, ces orages forts s'accompagneront :

- de violentes rafales de vent peuvent atteindre 80 à 100 km/h localement 100/120 km/h voir très localement plus.

- d'une forte activité électrique,

- de chutes de grêle,

- des cumuls de pluie localement forts pouvant atteindre 15/30 mm/h.