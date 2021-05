Alerte aux orages et aux vents forts : 18 départements en vigilance, risque de "phénomène violent"

C’est surtout en fin d’après-midi qu’une nette dégradation se mettra en place : un système pluvio-orageux plus organisé abordera les départements côtiers, prévient Météo France Il génère des orages forts qui progresseront rapidement vers l'est de l'Aquitaine, la Charente, le Gers, les Hautes-Pyrénées.

"En début d'après-midi, des orages se développeront sur le sud-ouest de la Nouvelle-Aquitaine, sur le Gers et les Hautes-Pyrénées avant de progresser vers le nord et l'est, notamment vers le Tarn-et-Garonne et le Lot, le Limousin", prévient Météo France . "Ils toucheront le reste de la région Midi-Pyrénées voire le Poitou en soirée. Ces premiers orages sont principalement électriques et/ou se situant à l'étage moyen, et peuvent s'accompagner d'averses faibles à modérées."

Météo France a par ailleurs placé la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange en raison des vents et d'un risque de "déferlement".

En parallèle, le vent soufflera en rafale sur les Pyrénées avec des valeurs attendues de l'ordre de 100 à 130 km/h sur les crêtes, 80 à 100 km/h en montagne, 70 à 90 km/h loc. 100 km/h dans les vallées et sur le piémont. Le vent d'autan souffle également dans son domaine avec des rafales de 80 à 100 km/h du Lauragais au Mont de Lacaune, et sur les hauteurs du Tarn et de l'Aveyron, de 60 à 70 km/h dans son domaine élargi (du Limousin au Tarn-et-Garonne), et de 60/70 km/h en région toulousaine.

Sur la Loire et la Haute-Loire, placés en vigilance orange, Météo France anticipe un risque de déferlement. "Les rafales vont se renforcer et dépasseront les 100km/h sur les plateaux de Haute-Loire et sur le sud du département de la Loire, explique Météo France. On note un risque de déferlement, marqué ce soir sur la vallée du Gier et la région de Saint-Etienne."