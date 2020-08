Canicule : nouvelle vague de chaleur attendue sur la France cette semaine

L'alerte canicule s'éloigne mais la chaleur va rapidement faire son retour sur la France dès le milieu de semaine avec des valeurs à nouveau proches de 37 - 38°C. Pour l'heure, place à une relative fraîcheur. L'alerte canicule en vigueur depuis plusieurs jours sur le Sud-Est ne concerne plus aucun département. Seuls l'Ardèche et la Drôme étaient encore concernées. Samedi, dans la Vallée du Rhône, le sud Languedoc et la Provence l'air très chaud a stagné avec des pics atteignant 36 à 41°C. Dans l'après-midi, la barre des 40°C avait ainsi été franchie avec 40,6°C à Cuges-les-Pins et 41,5°C à Nîmes.

Ces fortes chaleurs ont parfois cédé la place à de violents orages comme sur le Massif Central. A Clermont-Ferrand, une rafale "exceptionnelle de 132 km/h" a été mesurée un peu après 16h00. Même chose dans le Gard avec une rafale à 130 km/h dans le Gard à Chusclan dans la soirée. Après l'orage, la température a brutalement chuté, passant de 41°C à 24°C.

D'autres violents orages ont également frappé la région Auvergne Rhône Alpes. Dans le Gard et l'Ardèche, ces fortes chaleurs ont été propices à des départs de feux qui ont nécessité l'intervention de dizaines de pompiers.