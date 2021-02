Crues : 11 départements toujours en vigilance orange

Les départements concernés sont les Landes (40), le Lot-et-Garonne (47), la Gironde (33), la Dordogne (24), la Charente (16), la Somme (80), la Charente-Maritime (17), la Saône-et-Loire (71), l' Oise (60), l' Aisne (02) et le Maine-et-Loire (49).

Le chef du gouvernement doit suivre les opérations de secours et échanger avec les élus et acteurs locaux. À Marmande, la Garonne a atteint un pic à 10,20 m dans la nuit de mercredi à jeudi, niveau d'eau qui n'avait plus été atteint depuis 40 ans, et les deux ponts sur le fleuve restent fermés.

Le temps sera faiblement pluvieux du centre-ouest au nord-est, selon les prévisions de Météo France. Une perturbation ondulera à travers le pays, maintenant un temps faiblement pluvieux en général de la Gironde et du Poitou-Charentes au Centre, au nord de la Bourgogne Franche-Comté et au Grand Est. Les précipitations déborderont un peu vers le sud de l'Ile-de-France l'après-midi. Sur le sud de l'Aquitaine, le ciel restera gris mais les ondées faibles et éparses.

Sur le nord-ouest, malgré de courtes éclaircies, les nuages domineront. Ils se doubleront de quelques brouillards le matin et donneront de faibles averses de la Bretagne et de la Normandie au Pas-de-Calais en journée. Sur le littoral de la PACA, le sud du Massif Central et dans le domaine de l'Autan jusqu'en région toulousaine, le vent d'est à sud-est se renforcera pour atteindre 60 à localement 80 km/h en rafales, jusqu'à 90/100 km/h sur les hauteurs du Tarn.

Ce vent transportera beaucoup de grisaille sur la Côte d'Azur et le pourtour du Golfe du Lion jusqu'aux portes de Toulouse. Il pleuvra un peu sur l'Hérault et le Roussillon. Sur les autres régions de la moitié sud-est, quelques gouttes ne sont pas exclues le matin, avec de belles éclaircies l'après-midi.