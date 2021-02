Crues : douze départements en vigilance orange

Depuis le début de la crise, "quelque 80 personnes ont été évacuées" dans le Lot-et-Garonne, selon la préfecture, qui a recensé 280 interventions des pompiers, essentiellement "pour des mises en sécurité et des coupures d'électricité". En Gironde, les pompiers ont procédé à 56 évacuations et 22 mises en sécurité dans le secteur du Langonais - La Réole, où plusieurs routes restent fermées à la circulation. Jeudi matin, 45 routes départementales restaient coupées dans le Lot-et-Garonne, 12 submergées et six écoles étaient toujours fermées.