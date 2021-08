Alerte météo : deux départements placés en vigilance orange canicule

La Drôme et les Alpes de Haute-Provence sont sous surveillance ce mercredi 11 août. Les deux départements ont été placés par Météo-France en vigilance orange canicule. À partir de cet après-midi dans le sud-est de la France et jusque dans la vallée du Rhône, des températures entre 36°C et 40°C sont attendues la journée et entre 21°C et 24°C la nuit. En Provence, le thermomètre pourrait même dépasser les 40°C dans les prochains jours, prévient l'institut météorologique.