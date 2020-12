Météo : froid, giboulées, neige... consultez les prévisions hivernales de ce week-end

PRÉVISIONS - Après un mois de novembre remarquablement doux, des températures nettement plus fraîches accompagnent ce début décembre. C’est même une météo hivernale qui dominera tout ce week-end avec beaucoup de neige jusqu’à basse altitude, du vent, des giboulées et un ressenti froid pour la saison.

La dépression Dora positionnée sur l’Angleterre génère une météo agitée sur une grande partie de l’Europe de l’ouest. La France est ainsi également concernée par ce temps instable et froid qui va s’accentuer ce week-end et la semaine prochaine. Les précipitations qui l’accompagnent s’annoncent fréquentes et parfois conséquentes, se produisant sous forme de neige jusqu’à basse altitude. Ponctuellement, sous les averses les plus fortes, des flocons de neige pourront même tomber jusqu’en plaine et blanchir les sols très localement.

Toute l'info sur Météo

Vigilance orange dans les Alpes et en Corse

Aujourd’hui, la limite pluie-neige varie de 600 à 1300 mètres selon les massifs avec généralement entre 10 et 20 cm attendus. Les quantités s’annoncent toutefois beaucoup plus importants sur le massif des Ecrins avec de 50 à 80 cm prévus en 24 heures et de 30 à 40 cm dès 1300 m sur le département des Hautes-Alpes placé en vigilance orange (voir la carte ci-dessous). En plaine, il s’agit de pluie, en particulier de l’Occitanie au flanc est mais aussi en Corse avec la mise en place d’un épisode pluvieux intense cet après-midi et jusqu’à demain. En moins de 24 heures, des cumuls de l’ordre de 120 à 150 mm sont localement attendus en Corse-du-Sud, un département également concerné par la vigilance orange de Météo-France.

Météo : 2 départements en alerte le 4 décembre

Sur le reste du pays, un ciel de traîne s’organise avec une alternance de nuages, d’éclaircies et surtout d’averses. Les plus fréquentes et les plus marquées se produisent en bord de Manche et en Nouvelle-Aquitaine avec localement de l’orage, du grésil et toujours de fortes rafales de vent atteignant 70 à 90 km/h. Les cumuls de pluies seront également à surveiller entre les Landes et le Pays Basque avec localement jusqu’à 100 mm jusqu’à dimanche, les précipitations se bloquant près des Pyrénées.

Risque de neige en plaine ce week-end ?

Ce week-end, les conditions demeureront chaotiques, en particulier dans l’ouest et en montagne (voir les cartes ci-dessous).

Samedi, les averses s’annoncent particulièrement nombreuses des côtes de la Manche aux Pyrénées, se produisant le plus souvent sous forme de pluie ou de grésil. Toutefois, sous les plus fortes giboulées, la neige pourrait s’inviter dans ces régions, blanchissant temporairement les sols sur les collines de Normandie ou de Bretagne par exemple. Il neigera également toute la journée sur les massifs de l’est alors des éclaircies parviendront à s’imposer ailleurs. Dimanche, ces ondées concerneront les deux tiers ouest et la Corse, toujours sous forme de neige à basse altitude. Côté températures, les minimales s’établiront le plus souvent entre -2 et 4°C sous abri tandis que les valeurs de l’après-midi resteront inférieures aux normales avec une moyenne de 4 à 10°C, jusqu’à 15°C en Corse. Mais avec un vent de nord-ouest très sensible, le ressenti s’annonce franchement hivernal, une situation qui perdurera d’ailleurs toute la semaine prochaine.