Il frappe à nouveau le sud-est : qu'est-ce qu'un épisode cévenol ? Les explications d'Evelyne Dhéliat

Un phénomène qualifié par les autorités et les prévisionnistes météo d' "épisode cévenol" qu'explique Evelyne Dhéliat dans la vidéo ci-dessus. "Il y a trois raisons qui expliquent la violence de cet épisode", indique la spécialiste météo de TF1. 1 . La température de la mer Méditerranée , 25°C, a provoqué beaucoup d'humidité et d'évaporation. La 2e raison : l'air chaud et humide venu de la Méditerranée a rencontré de l'air froid en altitude. Plus l'amplitude thermique est importante, plus les précipitations sont fortes. Ce fut le cas samedi. 3e raison : les orages étaient stationnaires. Ils ont provoqué des accumulations dans certains secteurs très inondés.

L'épisode méditerranéen se produit principalement pendant l'automne, aux mois de septembre et octobre, et dure d'un à plusieurs jours. "Il se forme quand de l'air froid d'origine polaire et d'altitude (environ 5000 mètres) descend vers le sud et rencontre, en les surplombant, des masses d'air chaud et humide, provenant de la Méditerranée et portées par de forts vents du sud, sud-est", explique Denis Roche, météorologue et ancien maire de la commune gardoise de Calvisson, en bordure des Cévennes. Nous l'avions contacté lors d'un précédent épisode cévenol. "Cela crée de l'instabilité au niveau des massifs des Cévennes et génère en permanence des nuages."