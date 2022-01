Alerte météo : la Moselle et la Meurthe-et-Moselle en vigilance orange neige-verglas

La neige, accompagnée de verglas, revient par l'Est. Météo-France a placé, vendredi 7 janvier, les départements de Moselle et de Meurthe-et-Moselle en vigilance orange pour neige-verglas. "L'épisode neigeux sera assez bref mais la neige tiendra au sol et pourra engendrer des difficultés de circulation", prévient le service de météorologie dans son bulletin prévisionnel. "L'événement nécessite donc une vigilance particulière." La vigilance sera effective jusqu'au samedi 8 janvier à 6h du matin.

Selon Météo-France, les premières chutes de neige sont attendues "vers 22h sur la Meurthe-et-Moselle pour s'évacuer par l'Est Moselle vers 7h du matin au plus tard". "L'activité neigeuse sera assez marquée avec des intensités de l'ordre de 0.5 à 1cm/h et temporairement par endroits 1 à 3cm/h", précise l'organisme. "Sur l'ensemble de cet épisode, on attend des épaisseurs neigeuses moyennes de l'ordre de 3 à 7cm et jusqu'à 10cm localement et sur les hauteurs des départements."