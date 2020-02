Météo - La tempête Ciara va frapper la France : à quoi s’attendre dimanche ?

Ciara, c’est le nom donné par les services météo britanniques à la vigoureuse dépression responsable de la tempête qui soufflera dimanche et lundi entre la Grande-Bretagne, le Benelux et le nord de la France. Circulant entre l’Ecosse et la Norvège avec une pression particulièrement basse en son cœur (940 à 945 hPa), elle va générer de violentes rafales de vent, des pluies soutenues et des conditions très agitées en mer. Ciara est qualifiée de "forte tempête hivernale" par Météo-France. Conséquence : toute la moitié nord de l’hexagone connaîtra entre dimanche après-midi et lundi, des vents supérieurs à 100 km/h. Une vigilance orange sera ainsi déclenchée au cours du week-end.

Les vents commenceront sérieusement à se renforcer au cours de la matinée de dimanche avec des rafales atteignant déjà les 100 à 120 km/h sur le littoral de la Manche et de la mer du Nord. Dans l’intérieur des terres du nord-ouest, prévoyez des pointes entre 70 et 90 km/h. Dans l’après-midi, les premières rafales à 100 voire 110 km/h concerneront les départements normands et des Hauts-de-France. Sur les côtes, le maximum sera alors atteint avec des vents atteignant 130 km/h voire 140 km/h sur le littoral du Pas-de-Calais. En fin d’après-midi et durant la soirée, la zone de vents tempétueux s’étendra à un large tiers nord, depuis la Bretagne et les Pays-de-la-Loire jusqu’au Grand Est, en passant par la Normandie, l’Île-de-France et le Centre-Val de Loire. Dans ces régions, les valeurs attendues sont de l’ordre de 100 à 110 km/h. Une attention toute particulière devra être portée sur les Hauts-de-France où des pointes à 130 km/h sont attendues jusque dans l’intérieur de la région.

Au cours de la nuit de dimanche à lundi, Ciara continuera de souffler en tempête, cette fois-ci dans toute la moitié nord, autour de 100 à 110 km/h en rafales et parfois davantage en bord de Manche mais aussi en altitude sur les Vosges et le Jura. Les vents baisseront d’intensité à partir de lundi matin dans le nord-ouest alors qu’ils continueront de dépasser les 100 km/h dans le quart nord-est. Lundi après-midi, la tempête se sera évacuée hors de nos frontières. Toutefois, de bonnes bourrasques continueront de souffler, entre 70 et 80 km/h, jusqu’à 100 km/h sur le littoral de la Manche.