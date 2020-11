Jusqu’à -10°C ce lundi matin, risque de neige et verglas : 4 départements en vigilance orange

Il est temps de ressortir les bonnets, les écharpes et les doudounes ce matin ! Dans les régions de l’est et du nord-est, le froid est particulièrement vif avec jusqu’à -10°C relevés localement en Champagne, à Mourmelon-le-Grand. Des pointes à -8 ou -9°C sont également relevés jusqu’en plaine dans la Meuse, le Bas-Rhin, l’Aube ou en Meurthe-et-Moselle. Plus largement, les températures sont négatives sur les trois quarts du pays avec 0°C relevé jusque sur le littoral atlantique et dans le sud-est, à Salon-de-Provence, Béziers ou encore Aix-en-Provence.

Dans l’après-midi, le mercure peinera à progresser avec des valeurs situées 3 à 6°C en dessous des normales de saison. Il plafonnera ainsi à 3°C à Nancy, Strasbourg, Dijon, Lyon ou Besançon, 5°C à Bourges, et 6 à Paris. À partir de demain, avec des nuages plus nombreux, les gelées seront nettement moins fortes. En revanche, les maximales auront du mal à gagner des degrés en cours de journée. Elles seront ainsi situées entre 0 et 3°C entre l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.