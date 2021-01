Neige et verglas : onze départements désormais en vigilance orange

Avec la neige, la prudence est de mise. Encore plus lorsqu'elle tombe dans des quantités inhabituelles. Ce jeudi, en raison d'un épisode "remarquable" sur le nord et l'est, Météo-France a placé onze départements en vigilance orange neige et verglas, à savoir l'Aisne, les Ardennes, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Nord, le Pas-de-Calais (également concerné par une alerte pluie-inondation), le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Sur ces départements, on attend sur l'épisode des cumuls de l'ordre de 7 à 15 cm, voire localement un peu plus. "Autour de Strasbourg et du nord alsacien, les quantités de neige semblent plus faibles, plutôt autour de 3 à 7 centimètres. De telles valeurs sont devenues inhabituelles en plaine au cours des derniers hivers", prévient l'institut.