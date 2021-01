Crues, neige, vent violent... 24 départements en alerte, risque exceptionnel d'avalanches dans les Alpes

PRÉVISIONS MÉTÉO - En raison d'un important redoux et de fortes précipitations, le risque d'avalanches est exceptionnel dans les Alpes où quatre départements sont en alerte. Vingt autres départements ont, par ailleurs, été placés en vigilance pour pluie-inondation, vent violent ou crues.

Après un début d'hiver exceptionnellement neigeux en montagne, une nouvelle dégradation s'est mise en place au cours des dernières heures avec des précipitations parfois marquées. Mais problème, cette perturbation s'accompagne d'un net redoux en altitude, faisant remonter la limite pluie-neige au-delà des 2000 m. L'humidification du manteau neigeux conjugué à sa fragilité provoque de nombreux déclenchements d'avalanches spontanées. Avec un risque de niveau 4/5 aujourd'hui, le pic d'intensité est attendu la nuit prochaine et demain et deviendra alors maximal. Les départements des Hautes-Alpes, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont ainsi été placés en vigilance orange avalanches.

Une situation se produisant "tous les 5 à 10 ans"

Une première perturbation a apporté d'abondantes chutes de neige ces dernières heures avec des cumuls de l'ordre de 30 à 40 cm relevés dans les massifs intérieurs. Il s'agit d'une neige humide et donc particulièrement lourde avec de fortes accumulations sous l'effet du vent. Une petite accalmie est attendue en soirée avant l'arrivée d'une deuxième perturbation en première partie de nuit. Elle s'accompagnera alors de fortes précipitations avec une limite pluie-neige se situant autour des 2000 m avant de baisser en fin de nuit vers 1500 m d'altitude. Une couche supplémentaire de 30 à 50 cm est attendue avec de fortes accumulations dues au vent qui pourra souffler jusqu'à 150 km/h en haute montagne. Abondantes en matinée de vendredi, les chutes de neige deviendront plus intermittentes et se produiront principalement sous forme d'averses l'après-midi avec une limite pluie-neige autour de 1500 m. De 20 à 35 cm viendront alors s'ajouter à la couche de neige fraîche qui deviendra exceptionnelle, dépassant 1 à 1,50 mètre en moins de 48h ! Dans ces conditions, le redoux en altitude et les fortes précipitations provoqueront des avalanches de neige de grande ampleur avec un volume potentiel qui augmentera au fil des heures. Certaines avalanches pourront se déclencher sur une grande largeur et emporter une partie du manteau neigeux déjà en place voire la quasi-totalité de l’épaisseur, surtout dans les massifs intérieurs de Savoie et de Haute-Savoie, selon les prévisions de Météo-France. La prudence doit être maximale, la préfecture de Savoie invitant la population de ne pas se déplacer sauf motif impérieux car ces avalanches pourront atteindre des routes de montagne ainsi que certaines zones habitées. Cet épisode météorologique qui s'annonce localement exceptionnel se produit en moyenne tous les 5 à 10 ans. Il prendra progressivement fin samedi avant le retour d'un temps plus sec dimanche.

En vidéo Avalanche à Val d'Isère : un homme sauvé après 2h45 sous la neige

2 mois de pluie en 48 heures, 24 départements en vigilance

Plus bas dans la vallée, il s'agira de pluies soutenues en raison de températures redevenues positives. Les cumuls attendus d'ici vendredi soir pourront localement dépasser les 150 mm, soit l'équivalent de deux mois de pluie en seulement 2 jours. Ils sont d'autant plus préoccupants que l'eau provenant de la fonte d'une partie du manteau neigeux aux basses altitudes pourra s'ajouter, ce qui laisse craindre d'importantes inondations et des coulées de boue. Plusieurs cours d'eau ont d'ores et déjà été placés sous surveillance par les services de Vigicrues. L'Ain, le Bas-Rhin, l'Eure, la Gironde, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Jura, les Landes, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, le Val d'Oise, les Vosges et les Yvelines sont placés en vigilance orange pour crues, tandis que le Jura et le Doubs sont concernés par une vigilance orange pour pluie-inondation. Les deux départements corses sont en vigilance orange pour vent violent. Le Finistère et le Morbihan sont en alerte pour vagues-submersion.