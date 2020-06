Pluies, orages, risques d’inondations… 8 départements désormais en vigilance orange

Après les Côtes d'Armor, le Finistère et le Morbihan qui ont été placés en vigilance orange pluie-inondation, Météo France a placé : la Haute-Loire, le Cantal, la Lozère, le Grad et l'Aveyron en alerte orange pluie-inondation mais également aux orages.

Sous l’influence d’une goutte froide - une dépression avec de l’air froid en altitude - plongeant des îles britanniques vers le golfe de Gascogne, les conditions météo s’annoncent agitées entre jeudi et ce week-end. Les pluies et les averses seront ainsi fréquentes et parfois abondantes, en particulier entre la Bretagne et la Vendée dans un premier temps et vers le Massif Central et les Cévennes dans un second temps.

Sur l'ensemble de cet épisode d'une durée de 36 à 48 heures, les cumuls de pluies atteindront généralement 30 à 40 mm, localement 60 mm sur le sud de la Bretagne, soit l'équivalent de près d'un mois de pluie. Les cours d'eau pourront réagir dans ces secteurs et entrer en crue, avec des risques d'inondations mais d'ampleur modérée. C'est pourquoi les départements du Finistère, du Morbihan, ainsi que des Côtes-d'Armor - ajoutées dans un second temps - ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo-France.

Si la situation s'améliorera avec l'arrivée du week-end dans le nord-ouest, ce sera l'inverse pour les régions d'un large quart sud-est. La perturbation est peu mobile sur l'ouest du pays, avec des pluies dont les intensités pluvieuses diminuent, mais qui persistent jusqu'en soirée. Selon Météo France, "la dégradation pluvio-orageuse qui va se mettre en place cette nuit sur le Languedoc et le sud du Massif Central va donner sur l'Aveyron une première salve pluvio-orageuse intense, et on doit s'attendre sur l'épisode à des cumuls en 24 heures entre 70 et 100 mm voir 120mm localement. Sur le relief des Cévennes on attend de 150 à 200 mm, voire 250mm très ponctuellement sur l'ouest du Gard et l'est de la Lozère."

Après une relative accalmie en soirée de vendredi, de nouveaux orages éclateront samedi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse. A l'inverse des deux précédentes zones concernées, le risque de phénomènes violents ou intenses sera plus localisé et la dégradation moins durable. Les cumuls pourront cependant atteindre ponctuellement 50 mm en quelques heures à peine. Le reste du territoire connaîtra quant à lui des averses parfois orageuses dans une atmosphère lourde voire tropicale, les températures repassant au-dessus des normales de saison avec parfois plus de 25°C dans l'est et le sud-est.