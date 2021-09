Qu’est-ce que la vigilance rouge orages et pluie-inondation, mise en place dans le Gard ?

Mais que signifie concrètement ce seuil d’alerte, le quatrième et dernier sur l’échelle utilisée ? La vigilance rouge est déclarée quand "de très fortes précipitations sont attendues, susceptibles d'affecter les activités humaines et la vie économique pendant plusieurs jours", indique Météo-France dans son bulletin.

"Les conditions de circulation routière peuvent être rendues extrêmement difficiles sur l'ensemble du réseau", indique encore Météo-France, évoquant des risques "de débordement des réseaux d'assainissement" et "des coupures d'électricité plus ou moins longues peuvent se produire".

S'agissant des orages, "nombreux et vraisemblablement très violents", Météo-France précise qu'ils pourraient "provoquer localement des dégâts très importants", sur "les habitations, les parcs, les cultures et plantations".

"Les massifs forestiers peuvent localement subir de très forts dommages et peuvent être rendus vulnérables aux feux par de très nombreux impacts de foudre. L'habitat léger et les installations provisoires peuvent être mis en réel danger. Des inondations de caves et points bas sont à craindre, ainsi que des crues torrentielles aux abords des ruisseaux et petites rivières."