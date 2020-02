EN DIRECT - Tempête Ciara : 35 départements en alerte, des rafales jusqu’à 140 km/h attendues, les prévisions région par région

La tempête hivernal Ciara – qualifiée de forte tempête par Météo France – va déferler sur la France ce dimanche. Des vents tempétueux sont attendus sur une très large moitié nord du pays. Météo France a placé 35 départements en alerte en raison des vents mais aussi des vagues submersion pour les départements côtiers: Aisne (02), Ardennes (08), Aube (10), Calvados (14), Côtes-d'Armor (22), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Finistère (29), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Manche (50), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Morbihan (56), Moselle (57), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Somme (80), Vosges (88), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).

L’une des caractéristiques de cette tempête, dont sa force est assez commune à cette période de l’année, est sa durée. En effet, comme la dépression Ciara est extrêmement vaste (plus de 1500 km) et circule assez lentement, les vents violents souffleront pendant une douzaine d’heures en un même lieu.

"On attend, dès la matinée ou le début d'après-midi suivant les départements, des rafales de 60 à 90 km/h, localement des pointes avoisinant les 100 km/h, prévient Météo France. Puis à partir de ce dimanche après-midi, les rafales de vent vont s'intensifier et se généraliser sur les régions du Nord-Ouest du pays. Ces rafales atteindront 100 à 120 km/h dans l'intérieur, ponctuellement davantage. 110 à 140 km/h sont attendus sur les régions littorales et près des frontières nord. Ces violentes rafales de vent vont ensuite s'étendre à toute une partie Nord de la France, Grand-Est compris, avant la fin de nuit prochaine de dimanche à lundi. Sur le relief des Vosges, des rafales à 160 km/h sont possibles. "

Les transports aérien, ferroviaire et maritime sont perturbés actuellement au Royaume-Uni, déjà largement balayé par la tempête Ciara. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés dans les aéroports, et la compagnie aérienne britannique British Airways a dit "faire tout (son) possible pour tenter de minimiser l'impact" de la tempête. Elle offre la possibilité aux passagers devant arriver ou partir dimanche des aéroports londoniens d'Heathrow, Gatwick et London City de reporter leur vol. Virgin Atlantic a également annulé plusieurs vols au départ d'Heathrow, plus grand aéroport du pays.

Selon le site Flight Radar 24 et d'autres comptes spécialisés dans l'aéronautique, un Boeing 747-400 a établi un record de vitesse entre New York et Londres en 4h56 au lieu de 6h13 en temps normal. L'aeronef était poussé par les vents de la dépression Ciara ou plus précisément par les courant jet de haute altitude. Ce courant est actuellement rectiligne et particulièrement puissant avec vents de près de 350 km/h à 9000 m d'altitude. Le précédent record sur cette liaison avait été établi par un Boeing 787 de la Norwegian en janvier 2018 avec un vol effectué en 5h13.

RECORD DE VITESSE ENTRE NEW YORK ET LONDRES !

GRAND EST - Les vents forts sont attendus à partir de la soirée de dimanche et jusqu’à demain midi avec des rafales entre 100 et 120 km/h, localement davantage en fin de nuit prochaine. Des rafales à 160 km/h sont même attendues sur les crêtes vosgiennes.

ÎLE-DE-FRANCE - Les vents forts souffleront à partir de la fin d’après-midi et jusqu’à ce lundi matin avec des rafales entre 100 et 110 km/h, localement 120 km/h la nuit prochaine.

NORD DE LA BRETAGNE - Les vents forts sont attendus à partir du milieu d’après-midi et jusqu’en fin de nuit prochaine avec des rafales à 130 km/h sur les côtes et 100-110 dans l’intérieur des terres. Le littoral est en vigilance orange submersions. Attention aux grosses vagues dimanche (parfois 10 m au large du Finistère).

NORMANDIE - Les vents frapperont la région à partir de la fin d’après-midi et jusqu’à lundi matin avec des rafales à 130-140 km/h sur le littoral et 100 à 110 km/h dans les terres, localement 120 km/h la nuit prochaine. La aussi, il existe un important risques de submersions sur le littoral, la Seine aval est d’ailleurs placée en vigilance orange par les services de Vigicrues.

HAUTS-DE-FRANCE - Ciara frappera à partir du milieu d’après-midi et jusqu’à demain matin. il s'agit de la région la plus "exposée" aux vents avec des rafales à 140-150 km/h sur le littoral et 110 à 120 km/h dans les terres, localement davantage au cours de la nuit prochaine. Il existera un important risque de submersions sur le littoral au moment de la pleine mer la nuit prochaine.

L'une des caractéristiques de cette tempête, dont sa force est assez commune à cette période de l'année, est sa durée. En effet, comme la dépression Ciara est extrêmement vaste (plus de 1500 km) et circule assez lentement, les vents violents souffleront pendant une douzaine d'heures en un même lieu. En Île-de-France, les 100 km/h seront approchés ou atteints entre dimanche 18h et lundi 6h alors que la période tempétueuse s'étendra de dimanche 21h à lundi 9h en Champagne-Ardenne. Dans les Hauts-de-France, plus proches de la dépression Ciara, les vents violents débuteront dès dimanche 12h et jusqu'à lundi matin, soit durant 18 heures consécutives ! Cette durée anormalement longue laisse craindre des dégâts sur les infrastructures.

