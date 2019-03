Tempête Freya : 11 départements de l'Est désormais en alerte orange

"Les vents forts se décalent vers le flanc est du pays.", prévient Météo France dans son dernier bulletin. "A 16 heures, on relève sur un grand quart nord-est du pays des rafales généralement comprises entre 80 à 95 km/h mais avec localement des valeurs plus fortes. On a ainsi observé 100 km/h à Strasbourg-Entzheim (Bas-Rhin), 101 km/h à Carspach (Haut-Rhin), 102 km/h à Belmont (Bas-Rhin), Buhl (Moselle) et Rollainville (Vosges), 107 km/h à Roville (Vosges) et 115km/h à Colmar (Haut-Rhin)."





Quant à l'évolution prévue, l'institut indique que "la zone de vents forts va progressivement glisser vers les frontières est du pays en soirée". "Sur les départements encore en vigilance orange jusqu'à 18 heures, on pourra observer des rafales voisines de 90 à 100 km/h et plus ponctuellement jusqu'à 110/120 km/h."