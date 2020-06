Alerte météo : 16 départements toujours en vigilance orange

Sous l’influence d’une goutte froide - une dépression avec de l’air froid en altitude - plongeant des îles britanniques vers le golfe de Gascogne, les conditions météo s’annoncent agitées entre jeudi et ce week-end. Les pluies et les averses seront ainsi fréquentes et parfois abondantes, en particulier entre la Bretagne et la Vendée dans un premier temps et vers le Massif Central et les Cévennes dans un second temps.

Si l'alerte a été levée pour le Finistère et les Côtes-d'Armor, Météo France a maintenu son alerte pluie-inondation et orages à 15 départements ce vendredi. Outre l'Ardèche, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme (pluie-inondation), la Lozère ainsi que le Gard (pluie-inondation, orages et crues), la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort sont désormais eux aussi concernés par une vigilance orange aux orages.

L'alerte orange orages et pluie-inondation a été levée l'Aveyron et le Cantal. Cependant, l'Aveyron reste en vigilance orange pour les crues.