Alerte météo : 7 départements toujours en vigilance orange

Si l'alerte a été levée pour la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, Météo France a maintenu son alerte à sept départements ce vendredi en début de soirée, il s'agit de l'Ardèche , du Gard , de la Haute-Loire , de la Lozère et du Puy-de-Dôme (orages et pluie-inondation), ainsi que de la Loire et de l'Aveyron (pluie-inondation, orages et crues).

Sur le nord de la Lorraine, le risque orageux principal s'est à présent décalé sur le Luxembourg et la Belgique. Des orages restent possibles plus tard en soirée, de manière localisée, mais ceux-ci ne justifient plus le maintien de la vigilance orange.

Côté Massif Central, Météo-France prévoit sur l'ensemble de l'épisode pluvieux des cumuls en 36 heures de l'ordre de 50 à 80 mm et entre 70 et 100 mm localement, voire 120 mm sur les zones les plus exposées.

Sur le relief des Cévennes, les cumuls sont de l'ordre de 50 à 250 mm, voire 250 à 380 mm ponctuellement en 36 heures. Les cours d'eau prenant leurs sources sur les Cévennes versant ouest sont en crue.