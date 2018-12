Alerte météo : quatre départements du nord désormais en vigilance orange neige-verglas

En raisons de pluies verglaçantes, des dizaines d'accidents ont eu lieu ce samedi matin dans l'ouest de la France, où Météo France avait placé 8 départements en vigilance orange. Un épisode de neige et de verglas qui s'est déplacé vers le Nord. Cet après-midi, l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme étaient en alerte.





"Avec le lent redoux les pluies verglaçantes se font plus rares par l'ouest mais le risque n'est pas exclu de manière locale sur les départements en vigilance jaune", écrit l'institut météorologique dans son dernier bulletin. "L'Aisne, le Nord, le Pas de Calais, et la Somme passent en vigilance orange car les phénoménes glissants attendus dans les heures à venir sont plus marqués.

Par conséquent, même si ces phénomènes glissants seront temporaires, cet épisode rend les conditions de circulation routière difficiles et dangereuses et nécessite une vigilance particulière."