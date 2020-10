Alerte météo pluies et inondations : 3 départements en vigilance orange

Les intempéries continuent de s'abattre sur le territoire français, et trois départements sont en alerte ce dimanche. Après les dégâts considérables faits par la tempête Alex dans le Sud-Est de la France, un nouvel épisode orageux nécessite "une vigilance particulière dans un contexte déjà très pluvieux depuis vendredi" dans les Landes et Pyrénées-Atlantiques, a prévenu Météo France dans un bulletin d'alerte, ce 4 octobre. La vigilance orange pour risques de pluies et d'inondations est maintenue dans l'après-midi pour ces deux départements, auxquels s'ajoutent la Manche (50).

Pour ce qui concerne le Sud-Ouest, à 5h locales ce matin, et cumulé sur les 3 derniers jours, Météo France a relevé "des hauteurs d'eau de 100 à 150 mm sur une grande partie des Landes et la frange limitrophe dans le nord des Pyrénées-Atlantiques", signe de fortes pluies. Une perturbation similaire "aborde rapidement le littoral", avec des précipitations instables qui balaieront les deux départements "jusqu'en première partie de nuit prochaine". Ce dimanche risque donc de connaître des mesures similaires à ces derniers jours, malgré la circulation rapide de ces averses. "On attend ainsi pour cette journée des cumuls entre 40 et 60 mm localement 70 à 80", précise le bulletin.