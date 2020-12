Tempête Bella : huit départements en vigilance orange

La tempête Bella souffle (fort) sur la France. Météo-France a déjà relevé le long des littoraux des rafales de 124 km/h à Gatteville-le-Phare (50) et à la Pointe du Raz (29). Dans l'intérieur des terres, le vent a soufflé en rafales de 70 à 90 km/h, jusqu'à 96 km/h à Brest et 112 km/h à Landivisiau ! Ce dimanche après-midi, les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes et de Corse-du-Sud ont été placé en vigilance orange par Météo-France pour vagues-submersion.

Au-dessus de 600 à 700 m, la neige "va devenir forte en soirée et se généraliser. Ces chutes seront très intenses en première partie de nuit de dimanche à lundi et associées à un vent tempêtueux, ce qui conduira à la formation de congères et à d'importantes accumulations en montagne dûes au transport par le vent", prévient Météo-France.

Les chutes de neige arrivent par l'ouest sur le Massif central et vont s'étendre progressivement. Dimanche après-midi, 5 départements du centre de la France étaient placés en vigilance orange pour neige-verglas : l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme.

Météo France avait averti que les vents attendus étaient susceptibles de générer des "dégâts importants" et provoquer quelques perturbations sur les transports aériens, ferroviaires et maritimes et de rendre les conditions de circulation "localement difficiles".

Un peu plus de 12.000 foyers étaient privés d'électricité dimanche matin en Bretagne et en Normandie, et jusqu'à 6.000 l'ont été dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la suite du passage de la tempête Bella, qui a également causé quelques retards au départ de l'aéroport Roissy CDG et le déroutement de quelques vols, ont annoncé les opérateurs concernés.

Afin de s'adapter au mieux, la SNCF a mis en place des cars de substitution pour les premiers trains du matin des axes Cherbourg-Caen, Caen-Rennes et Granville-Dreux. Sur l'ensemble des lignes normandes, des équipes d'interventions ont été prépositionnées sur les différents axes pour être opérationnelles dans les meilleurs délais.