Tempête Bella : sept départements en vigilance orange

Le vent s'est nettement renforcé cette nuit. Alors que la tempête Bella va impacter la France, Météo-France a déjà relevé le long des littoraux des rafales de 124 km/h à Gatteville-le-Phare (50) et à la Pointe du Raz (29). Dans l'intérieur des terres, le vent a soufflé en rafales de 70 à 90 km/h, jusqu'à 96 km/h à Brest et 112 km/h à Landivisiau ! Les premières pluies arrivent par le nord-ouest et vont se renforcer.

Ce dimanche, le nord-ouest de la France est concerné par des vents violents et des pluies soutenues provoqués par cette tempête hivernale. Sur le Finistère et le département de la Manche, on attend des rafales de 90 à 110 km/h dans les terres et de 100 à 120 km/h sur le littoral, jusqu'à 130 km/h sur les caps les plus exposés.

En plus de ces vents, les cumuls de pluie allant de 20 à 30 L/m² sont attendus sur des sols déjà détrempés, justifiant une vigilance jaune pluie-inondation.

Alors que seuls le Finistère et la Manche étaient en vigilance orange pour pluie-inondation, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme ont basculé en vigilance orange neige-verglas dans le bulletin de Météo-France de 6h.