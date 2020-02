MÉTÉO - Tempête Dennis : 14.000 foyers privés d'électricité dans l'Ouest et les Hauts-de-France, 2 morts en Grande-Bretagne

Elle a été nommée Dennis par les services météorologiques britanniques et a touché le nord-ouest de l’Europe ce week-end. Après Ciara puis Ines, une nouvelle dépression a balayé les côtes. Le Royaume-Uni a été le pays le plus touché avec des rafales généralisées de l’ordre de 100 à 140 km/h. En France, cette tempête a finalement été plus puissante que prévu avec des rafales à 134 km/h mesurées à la mi-journée dimanche à Rostrenen (Côtes d'Armor). C'est un record pour cette ville en février. Et c'est la 2e valeur qui y est mesurée depuis "l'ouragan" d'octobre 1987 (162 km/h) , indiquent les services de Météo France.