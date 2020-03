Tempête Norberto : vents violents et fortes précipitations, 2 départements en vigilance orange

Du vent, et de la pluie (beaucoup). La tempête Norberto a soufflé sur l'arc Atlantique et se dirige vers l'est de la France. Jeudi matin, les départements des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine ont été placés en vigilance orange pour vents violents. Des rafales atteignant 120 km/h étaient attendues sur les côtes nord de la Bretagne et jusqu’à 100 à 110 km/h dans l’intérieur des terres.

L'alerte a été levée pour ces deux départements dans l'après-midi, mais Météo France a placé deux autres départements en vigilance orange pour inondations, la Vendée et le Pas-de-Calais.