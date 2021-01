Vents violents : deux départements du centre-est en vigilance orange

"Le vent de sud va continuer à se renforcer. C'est en cours d'après-midi et soirée qu'il sera le plus fort. Il pourra atteindre en général 70 à 90 km/h. Mais c'est plus particulièrement le sud des départements de la Loire et du Rhône (vallée du Gier, Pilat, agglomération lyonnaise) qui va être impacté. Sur ces secteurs, on attend des valeurs de vent en rafales de 100 à 110, parfois 120 km/h", précise le prévisionniste.

Avis de tempête dans le centre-est. Météo France a placé mercredi les départements de la Loire et du Rhône en vigilance orange pour des vents violents attendus à partir de l'après-midi. Les rafales pourront atteindre ponctuellement les 100 à 120 km/h. "Les forces de vent prévues occasionnent toujours des dégâts", prévient Météo France.

La fin du phénomène est attendue en première partie de nuit.

D'autres régions seront également balayées par de forts vents. De la Manche et la frontière belge à la façade atlantique, dès le matin le vent de sud à sud-ouest sera sensible, il soufflera jusqu'à 60 à 80 km/h d'abord près des côtes, puis 60 à 70 km/h dans les terres l'après-midi, avant d'atteindre partout 70 à 90 km/h en soirée, voire 100 km/h sur les côtes normandes et du Nord-Pas-de-Calais.

Sur les crêtes pyrénéennes, le vent de sud dépassera 100 km/h, des rafales jusqu'à 80 à 90 km/h pourront gagner certaines vallées. De la Méditerranée au Nord-Est, c'est le vent de sud à sud-est qui se lèvera, de l'Occitanie et la basse vallée du Rhône à Auvergne Rhône-Alpes et jusqu'à la Lorraine, il soufflera en rafales jusqu'à 70 à 90 km/h, parfois 100 km/h vers le Lyonnais, le Val de Saône et les hauteurs du Massif central.