EN DIRECT - Intempéries dans le Gard : une des deux personnes disparues retrouvée morte

METEO : LES PREVISIONS DE LA SOIREE ET DE LA NUIT





"En soirée de samedi et première partie nuit de samedi à dimanche, cet épisode fortement orageux et pluvieux se réactivera, en touchant cette fois-ci autant les plaines que le relief, notamment l'Est de l'Hérault et une large moitié Ouest du Gard", prévient ce soir Météo France. "Des cumuls de 80 à 120 mm en peu de temps sont possibles par endroits, avec de la grêle et de fortes rafales de vent. La partie Nord-Ouest de la Lozère sera davantage épargnée. En deuxième partie de nuit de samedi à dimanche, les orages les plus forts se décalent en direction des Bouches-du-Rhône. A noter que sur les Cévennes, on attend encore des cumuls de 100 à 200 mm d'ici la seconde partie de nuit de samedi à dimanche."