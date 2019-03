Vents violents : trois départements désormais en vigilance orange

Des vents tempétueux frappent une partie de la France ce mercredi. Alors que sept départements étaient jusqu'alors concernés par une alerte orange aux vents violents, seuls trois d'entre eux sont maintenus en vigilance par Météo France, selon le dernier bulletin diffusé dans la soirée. Il s'agit de l'Isère (38), la Loire (42) et le Rhône (69).





"Le vent de sud continue de souffler violemment ce soir avant l'arrivée des pluies en milieu de nuit", écrit le prévisionniste. "C'est principalement le relief ainsi que la frange sud des départements de la Loire et du Rhône qui sont impactés par les vents les plus forts (le long de la vallée du Gier de Saint-Etienne jusque Givors, se prolongeant en région de Vienne) et où on attend 90 à 110 voire 120 km/h en rafales (et à la marge l'Est de la Haute-Loire, et le nord de l'Ardèche et de la Drôme)."