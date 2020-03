Inondations : 6 départements en vigilance orange

Les vents violents coïncident avec les forts coefficients de marées. Météo-France maintient ce jeudi 12 mars sa vigilance orange inondation concernant la Charente-Maritime, la Gironde, la Vendée, la Seine-Maritime, l'Eure et le Pas-de-Calais (également concerné par une alerte vagues-submersion). "Depuis plusieurs jours, les perturbations d'ouest s'enchaînent et apportent des précipitations sur une grande partie du territoire et notamment sur l'ouest et le nord de la France", explique Vigicrues.

"Le flux perturbé d'Ouest à Sud-Ouest se maintient ce jeudi en Manche. Les vagues restent fortes sur la Manche et se renforcent temporairement dans la nuit de jeudi à vendredi", indique Météo France ce jeudi.