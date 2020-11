Risque de neige et verglas : 4 départements du nord-est en vigilance orange

Après une matinée fraîche sur une large partie du territoire, le mercure peinera à progresser avec des valeurs situées 3 à 6°C en dessous des normales de saison. Il plafonnera ainsi à 3°C à Nancy, Strasbourg, Dijon, Lyon ou Besançon, 5°C à Bourges, et 6 à Paris. À partir de demain, avec des nuages plus nombreux, les gelées seront nettement moins fortes. En revanche, les maximales auront du mal à gagner des degrés en cours de journée. Elles seront ainsi situées entre 0 et 3°C entre l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.