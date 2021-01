Tempête Justine : 21 départements en orange

Des crues importantes sont en cours dans le nord et l'est du pays, indique Météo-France et le même phénomène est à venir dans le Sud-Ouest. En raison de la tempête Justine, la Gironde (33), les Landes (40) et les Pyrénées-Atlantiques (64) demeurent en vigilance orange. La fin d'évènement est prévue à marée descendante, ce dimanche 31 janvier à 8h. Les forts déferlements en cours peuvent occasionner des submersions par franchissement de paquets de mer sur les parties vulnérables du littoral, et contribuer à l'érosion dunaire, prévient l'institut.