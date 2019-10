Orages, risques d’inondations : 3 départements et l’Andorre placés en vigilance orange

ALERTE MÉTÉO - Météo France a placé en vigilance orange trois départements du sud de la France, ainsi que l’Andorre, pour ce mardi 22 octobre à partir de 8 heures. Des orages violents pourraient s'accompagner de grêle et de fortes rafales de vent.

La vigilance est de mise dans le sud de la France. Météo France a placé trois départements en alerte orange pour orages et pluie-inondations lundi 21 octobre 2019. Sont concernés l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ainsi que l’Andorre. L’alerte débute à partir de ce mardi matin à 8 heures, et doit courir au moins jusqu’au mercredi à 20h.