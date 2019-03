Alpes-Maritimes : des stations de ski contraintes de fermer par manque de neige

A Gréolières-les-Neiges, les remontées mécaniques sont à l'arrêt et les pistes sont désertes. Cette station des Alpes-Maritimes ne jouera pas les prolongations cet hiver, faute de neige. Elle a réussi à tenir jusqu'à la fin des vacances grâce aux canons à neige. Pour les commerçants, c'est l'heure des comptes et du grand ménage de fin de saison. Ils préparent d'ores et déjà la saison d'été et espèrent que la météo apporte plus de neige l'hiver prochain.



