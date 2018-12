Antibes : un air de farniente estival au plus grand bonheur des vacanciers

Le soleil, la mer et quinze degrés de température, la recette idéale pour lézarder sur la plage. Les vacanciers d'Antibes en profitent pour prendre des couleurs et se faire plaisir loin du train-train quotidien. A Nice, le temps presque printanier est propice au rythme. Rollers, vélos et baskets sont de sortie pour une promenade plus énergique.



