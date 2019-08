Ardèche : des campeurs heureux au soleil de Vallon-Pont-d'Arc

L'été joue les prolongations au pied du Pont-d'Arc, en Ardèche. Ce 29 août 2019, le mercure devrait y atteindre les 35°C dans l'après-midi. Dans un camping d'une quarantaine d'emplacements, les mobil-homes affichent complet. Pour un séjour d'environ 400 euros la semaine, les campeurs profitent de ce coin de paradis jusqu'au bout. Et bonne nouvelle, ils devraient bénéficier d'un soleil radieux encore quelques jours de plus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.