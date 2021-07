100 hectares en feu près de Narbonne-Plage, premier gros incendie de l'été

Un incendie d'une intensité importante s'est déclaré ce samedi 3 juillet, peu après midi en bordure de la départementale 638, dans le massif de la Clape, à proximité de Narbonne-Plage. Selon le SDIS de l'Aude, plus de 100 hectares de garrigue et de pinède sont partis en fumée.

250 sapeurs-pompiers, six canadairs et trois dash sont mobilisés sur la zone alors que le feu progresse vers Gruissan. La route de Narbonne-Plage est temporairement fermée à la circulation et les secours demandent aux riverains de rester à distance du feu pour faciliter leur intervention.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a affiché son soutien sur Twitter aux sapeurs-pompiers et recommandent aux habitants à proximité du feu de rester vigilant. La Présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a, elle aussi, apporté son soutien aux secouristes et ses "pensées aux habitants, vignerons et amoureux de cet espace naturel emblématique du littoral d'Occitanie."