Aulus-les-Bains : l'arrivée de la neige plonge le village dans l'hiver

Dans le village d'Aulus-les-Bains, l'équivalent de 30 cm de neige est tombé depuis le 27 janvier 2019. Certains habitants doivent changer leurs habitudes tandis que d'autres, comme les commerçants, se frottent plutôt les mains avec l'arrivée de nombreux clients. Les plus chanceux seront les enfants en classe de neige.



