Bagnoles-de-l'Orne : la canicule, un cas exceptionnel pour les Normands

Si les vacanciers ont choisi la Normandie comme destination, c'est pour ses journées fraîches et ensoleillées. Mais avec la vague de canicule en cette période estivale, à Bagnoles-de-l'Orne, la température atteint les 30°C dès les premières heures de la journée. Alors pour y faire face, chacun à ses petites astuces. À commencer par un changement de l'alimentation pour les riverains. Les vacanciers, eux, recherchent la fraîcheur et l'ombre.



