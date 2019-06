Bleu lagon, sable blanc et soleil, un beau mélange pour décrire la Corse

Le froid et la pluie sont oubliés en Corse où le mercure affiche 27°C dès la matinée. Nombreux sont ceux qui ont délaissé le mauvais temps chez eux pour un séjour au bord de la Méditerranée. Entre le sable blanc, la mer à perte de vue et le soleil radieux, tous les ingrédients sont réunis pour des vacances réussies. Les températures devraient même augmenter dans les prochains jours, jusqu'à atteindre les 40°C.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.