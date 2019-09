Brénod : l'été tire doucement sa révérence

Dans l'Ain, la température est plus fraîche. Un brusque changement de température qui surprend les habitants de Brénod. Outre les vestes qui sont de sortie, le menu a également changé. Par ailleurs, c'est aussi le moment de faire les provisions de bois. Toutefois, bien que ce ne soit pas encore l'hiver, c'est déjà l'automne et encore un peu l'été à Brénod.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.